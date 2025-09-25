「清水さんと遠藤さんはかなり仲が良かったですね」そう語るのは、芸能関係者。清水とは俳優の清水尋也被告（26）、遠藤とは24日に大麻所持の容疑で逮捕された同じく俳優の遠藤健慎容疑者（24）のことだ。発端は、清水被告の逮捕だった――。「7月10日までに同居する20代女性と一緒に東京・杉並区の自宅で乾燥大麻を所持した容疑で、清水被告は9月3日早朝に逮捕されました。警察関係者によると、今年に入ってから清水被告が大麻を