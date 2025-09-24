ÃíÊ¸½»Âð¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Êµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ëYouTube¥·¥êー¥º¡ØÃíÊ¸½»Âð·ú¤Æ¤ë¤Ê¤é¡Ù¤ÎÂè91²ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ëÃíÊ¸½»Âð¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡¦¿ù±º°ì¹­»á¤¬¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤ËÇ¨¤ì¥¿¥ª¥ë¤ò¾è¤»¤ë¤ÈÅÅµ¤Âå¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¹«¤ÇÏÃÂê¤ÎÀáÌó¥Ï¥Ã¥¯¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸¡¾Ú¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ê·ë²Ì¤ÈÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¾å¤ËÇ¨¤ì¤¿¥¿¥ª¥ë¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥Á