2024年度 企業の「推定調達金利」調査2024年3月、8年2カ月続いたマイナス金利が解除された。低金利時代に区切りをつけた2024年度に、企業が金融機関等から資金調達した際の「推定調達金利」（以下、調達金利）は、平均1.10％（前年度1.03％）と前年度から0.07ポイント上昇し、2016年度（1.12％）以来8年ぶりに1.1％台に乗せた。金融緩和に加え、ゼロゼロ融資の利子補給があった2020年度から2022年度は、1％を下回る水準で推移