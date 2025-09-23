ケンブリッジ大学の研究チームが、体内のpHの微妙な変化を検知して薬剤を放出する材料を開発しました。関節炎の痛みなどを検知してすぐに痛みを和らげる「スマート軟骨」が作れる可能性があると期待されています。Kinetic Locking of pH-Sensitive Complexes for Mechanically Responsive Polymer Networks | Journal of the American Chemical Societyhttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c09897Squishy 'smart cartilage' co