¡Ö¥²ー¥àÍ¥Àè¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤»Ò¤Ë¿Æ¤¬¤Ç¤­¤ë¥µ¥Ýー¥È¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¡¢»×½Õ´ü¤Î»Ò°é¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Æ»»³¥±¥¤¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Æ»»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¥²ー¥à¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤êÃëÌëµÕÅ¾¤·¤¬¤Á¤Ê¾®³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤¿ÁêÃÌ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡Ö¥²ー¥à¹¥¤­¤Ê»Ò¤¬¥Í¥Ã¥ÈÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤äÅÐ¹»¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Çº¤ß¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×¤È¸½¾õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£