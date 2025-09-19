YouTubeチャンネルで人気の元電機エンジニアたかさんが、「【e-power乗り集合】日産買わないコメントを解析しました」と題して動画を公開。自身の動画コメント欄にたびたび出没する「日産潰れるから日産車買わないぜ！」といった否定的なコメントを徹底分析し、その背景や対処法について率直に語った。 冒頭、「すごくやっぱの幼稚な方がたくさんいらっしゃいまして、あの精神年齢は低いでしょうね。本当に不快でしょうがないん