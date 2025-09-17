ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 初来日の露夫婦が日本食を堪能「こういう食事だから日本人は長生きす… 外国人 ロシア 居酒屋 日本酒 観光 明治神宮 YouTube 時事ニュース livedoor ECHOES 初来日の露夫婦が日本食を堪能「こういう食事だから日本人は長生きする」 2025年9月17日 18時18分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ロシアから初来日した夫婦の観光の様子がYouTube動画で公開された 一行は明治神宮を参拝し、夜は居酒屋で和食と日本酒を味わうことに 妻は「こういう食事をしているから日本人は長生きするのね」と話していた 記事を読む おすすめ記事 SixTONES森本慎太郎、広瀬すずへの“近すぎる距離感”に「しんどすぎ」ファンに広がるざわめき…“過去の交際相手”の悪夢再来か 2025年9月17日 20時12分 リアル恋人との婚約を破棄し、AIキャラと結婚した女性「言葉で愛し合った後、“最後”まであります」異次元すぎる愛の形を選んだ32歳のリアル 2025年9月17日 11時0分 【ポスト石破】ネット荒れる「センス悪すぎ」「財源は？」「またばら撒き」 小林鷹之氏「定率減税」また財源なしのバラ色減税案 過去３兆円弱「２万円給付と同じ」「なぜ時限」「いい加減はよやれ」 2025年9月17日 18時28分 横浜 インターホンで玄関を開けた女性が刺される 警察、容疑者の男を逮捕 2025年9月17日 22時10分 「これ以上擁護できません」永野芽郁 坂口健太郎との“三角関係”報道でファンからも悲痛の声…インスタコメントは2000件増の大荒れ状態 2025年9月17日 15時0分