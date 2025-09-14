同居する交際相手の男性・Aさんの乳首や指を切断したなどとして逮捕、起訴された23歳の被告女性の初公判が9月9日、大阪地方裁判所で開かれた。事件の衝撃的な内容はもちろんのこと、Aさんが有名配信者のチャンネルに出演するなど、ネット媒体等により話題は方々に広がり大きな関心を呼んだ。【写真】キャバクラ勤務時代の被告女性や、私服姿など公判当日、その話題性を考慮してか、法廷前の廊下には傍聴人の列を整理するための