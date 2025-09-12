海外向けにお菓子のサブスクを提供するスタートアップ企業「ICHIGO」は、社員約100人のうち外国籍の社員が7割以上を占める。日本では珍しい多国籍な企業にした理由は何か。創業者の近本あゆみさんに話を聞いた――。（第2回／全2回）■お客さんのSNS投稿が最高のPRに招き猫や新幹線などポップなイラスト入りのビビッドな色のボックスに、ぎっしり詰まったカラフルなお菓子の袋。毎月、日本の駄菓子やスナック菓子が届くサービスが