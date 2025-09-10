寿司・回転寿司チェーンのスシローが、石川県能登町の名産“小木港のするめいか”を使用した特別コラボメニューを発表。誕生したのは、イカの寿司……ではなくラーメン！イカのうまみがたっぷり味わえる「能登小木港いかのせ いか白湯醤油ラーメン」は、9月10日(水)より全国のスシローにて提供スタート。販売期間は9月28日(日)までの予定だが、販売予定総数に至り次第終了する。「寿司屋がつくるイカのラーメン」、気になるそのお