くら寿司の総店舗数は690以上。海外進出も積極的で、アメリカに84店舗、台湾に62店舗を出店しているかつては「1皿100円」も珍しくなかった回転ずしだが、取り巻く環境は日増しに厳しくなっている。そんな状況を改善すべく、くら寿司が打っている一手とは？【写真】くら寿司の低利用魚を使ったメニューほか＊＊＊【無限の可能性を持つ低利用魚】庶民が魚を気軽に食べられる場所のひとつが一年中、手頃な値段でさまざまなすしを