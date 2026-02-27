はたらく情報メディア『スタジオパーソル』が運営するYouTubeでは、仕事終わりの晩酌まで1日密着し、はたらく本音を深掘りする番組をお届けしています。 今回密着したのは、宮城県仙台市に本拠地を構える東北楽天ゴールデンイーグルスに2012年ドラフト1位で入団した投手で、現在は回転寿司店の仕入れと水産加工会社の広報部長を兼任する森雄大さん。大谷翔平選手らと同期の“黄金世代”として注目されるも、度