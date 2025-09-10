ニューストップ > スポーツニュース > スポーツその他ニュース > 女子バレー・北窓絢音がタトゥー？勘違いされた真相を本人が明かす バレーボール スポーツニュース・トピックス THE ANSWER 女子バレー・北窓絢音がタトゥー？勘違いされた真相を本人が明かす 2025年9月10日 10時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと バレーボール女子の世界選手権でテーピングを右肩に巻いていた北窓絢音 似顔絵のようなイラストが描かれ、ネットでは「タトゥー？」との声が 所属チームがXで公開した動画で、北窓と荒木彩花が真相を明かしている 記事を読む おすすめ記事 加藤ミリヤ、デビュー21周年を迎えプレミアムライブ＆新曲リリースを発表 2025年9月8日 17時0分 【SAKAMOTO DAYS】第21話 暴走した軟柔に窮地に追い込まれる 2025年9月9日 17時45分 副業詐欺の被害金送金役か 埼玉の19歳専門学生の少女を逮捕 2025年9月3日 12時3分 中川翔子の個人事務所に21歳タレント所属「ピンチの時、毎回１番最初に手を差し伸べてくれる」 2025年9月7日 12時35分 浜崎あゆみ、2人分の子ども用水筒公開 これまでの活動も回顧「ぜってー負けねー」「大切なものをこの世に残して去れない」 2025年9月8日 19時42分