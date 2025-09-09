修正：ドル安が継続ドル円は１４７円台前半に伸び悩む＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場はドル安が継続し、ドル円は１４７円台前半に伸び悩んだ。前日に石破首相の辞任表明で円安が進み、週初のオセアニア時間に上に窓を開けた形となっていたが、その窓が埋まった格好となった。 市場は来週の９月ＦＯＭＣを前に、今週の米消費者物価指数（ＣＰＩ）に注目している。ＦＯＭＣ前の最後の主要指標となる。予想では総合