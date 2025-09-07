ヘリコプター初導入、ＤＪポリスも投入プロ野球・阪神タイガースが６日、マジックを１とし、２年ぶりとなるセ・リーグ優勝に王手をかけた。早ければ７日にも優勝が決まり、大阪・ミナミの戎（えびす）橋周辺に多くのファンが集まることが予想される。大阪府警は警察官約１０００人を動員し、阪神優勝時の警備ではヘリコプターを初めて導入。戎橋では混雑状況などに応じて通行規制を４段階で実施し、雑踏事故などを防ぐ。２０２