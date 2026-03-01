「おひとりさま」「草食系」など数々の流行語を世に広めたマーケッターの牛窪恵さんが、3月5日に刊行する新刊『「幸福感」に満たされたいなら阪神ファンを知りましょう マーケッターが気づいた「効果と法則」』。幸福感と阪神ファンの意外な関係性を、多数の研究論文や阪神ファンの女性約3000人への調査から分析した一冊だ。 【画像】『「幸福感」に満たされたいなら阪神ファンを知りましょう マー