今季の開幕投手を務める阪神・村上。右は藤川監督＝27日、甲子園阪神の藤川球児監督は27日、全体練習が行われた甲子園球場で、報道陣に今季の開幕投手を村上頌樹（27）が務めると明らかにした。2年連続の大役となり、3月27日の巨人戦（東京ドーム）で、球団初のセ・リーグ連覇へ先陣を切る。村上は「勝ってチームを勢いづける試合にしたい」と意気込んだ。藤川監督は昨季終了後のオフ期間に村上へ起用を伝えたという。「非常に