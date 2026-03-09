山本彩さんがSNSで「1位通過!!」と豪州戦の観戦を報告元NMB48でシンガーソングライターの山本彩さんが自身のX（旧ツイッター）を更新し、8日に東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表-豪州代表戦を観戦したことを報告した。侍ジャパンが4-3で勝利して1位通過を決めた一戦とあって、ファンからは「勝利の女神、ありがとう」「勝利の女神ここにあり」など喜ぶ声が上がっている。山本さんは「1位