今季の主催試合すべてのチケットが発売日から史上最速、わずか2日で完売し、相変わらずの熱狂っぷりを示した阪神ファン。そんな“阪神ファンという生き物”についてマーケティングの観点から分析した書籍『「幸福感」に満たされたいなら阪神ファンを知りましょうマーケッターが気づいた「効果と法則」』（集英社）が3月5日に発売された。 【画像】知ってる人はタイガースの古参ファン！ リーグ優