アジア株上海株続落も下値限定的、投機抑制策はあくまで急上昇を抑えるためのブレーキ 東京時間11:14現在 香港ハンセン指数 25164.81（+106.30+0.42%） 中国上海総合指数 3764.08（-1.80-0.05%） 台湾加権指数 24386.27（+206.42+0.85%） 韓国総合株価指数 3202.12（+1.29+0.04%） 豪ＡＳＸ２００指数 8859.80（+33.27+0.38%） アジア株は上海を除いて上昇。 上海株は4営業