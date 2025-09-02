今日2日も、9月とは思えない猛烈な暑さとなっています。午後2時30分現在、最高気温が35℃以上の猛暑日は全国で233地点となりました。9月に2日連続で猛暑日が200地点に達するのは、統計開始以来初めてのことです。熱中症に厳重に警戒してください。9月に猛暑日200地点超統計開始以来初今日2日も、広い範囲で晴れて、9月とは思えない猛烈な暑さとなっています。午後2時30分現在、最高気温が35℃以上の猛暑日は全国で233地点となり