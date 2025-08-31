シカを避けようとしたワゴン車が転落です。きょう午前4時すぎ、札幌市手稲区の市道でワゴン車が路外に逸脱し、川のそばの茂みに転落しました。運転していた48歳の男性は軽傷です。ワゴン車から火が出たものの、火はおよそ1時間後に消し止められました。警察によりますと、男性は「気が付いたらシカが前にいて、避けようと急ハンドルを切ったら転落した」と話しているということです。