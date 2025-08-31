前代未聞の記者会見となった。伊東市の田久保真紀市長は2025年8月29日の定例記者会見で、発表項目以外の質問には応じなかったのだ。百条委員会は同日、田久保市長への刑事告発を全会一致で決定。伊東市のウェブサイトでは同日、メガソーラー計画について「現状、工事の進捗は見られません」と田久保市長の主張に「反論」した。市長に対する包囲網が着々と築かれている。「SNSで市民の不安をあおるような発信を続けている」29日の定