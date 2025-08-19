伊東市・田久保真紀前市長の学歴詐称疑惑
『伊東市・田久保真紀前市長の学歴詐称疑惑』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年4月28日
2026年3月30日
2025年10月31日
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田久保真紀氏、記者からの質問に「除籍ということかなと」など応じる
取材で、市長としての卒業証書は市民から「すでに頂いている」とコメント
FNNプライムオンライン
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田久保真紀氏、静岡・伊東市長からの失職が決定 2度目の不信任決議案が可決
伊東市議会は31日、賛成多数で可決した
FNNプライムオンライン
2025年10月19日
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伊東・田久保市長、卒業証書は「私にとっては本物」スタジオは混乱
疑惑を呼んでいる東洋大学の卒業証書についてMCの宮根誠司から質問が
東スポWEB
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学歴詐称疑惑で大炎上の田久保眞紀市長 卒業単位の半分報道で新たな疑惑
18日には、大学取得単位が「卒業要件の半分以下」だったとする報道が
女性自身
2025年10月8日
2025年10月1日
2025年9月23日
2025年9月11日
2025年9月10日
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「大義なき解散」と静岡・伊東市の市議会前議長が怒りあらわに
前議長は「大義なき解散」「本当に私ども怒りしかありません」とコメント
FNNプライムオンライン
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静岡・伊東市の市議会が解散へ 不信任決議を受けた田久保真紀市長が表明
田久保市長は10日、不信任決議を受けて市議会を解散すると表明した
FNNプライムオンライン