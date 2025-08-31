久保建英を擁するレアル・ソシエダは現地時間８月30日に開催されたラ・リーガの第３節で、昇格組のオビエドとアウェーで対戦。０−１で今シーズン初黒星を喫した。いつも通り４−３−３の右ウイングで先発した久保は、６分に右サイドから仕掛けてシュートを放つと、その後も軽快な動きを披露する。36分には、自らボールを奪取し、ドリブルで一人を抜いて右足でシュート。だが、惜しくもゴール左に外れた。後半に入ると、ソシ