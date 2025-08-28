ニューストップ > 国内ニュース > 2020年に福岡の商業施設で女性が刺殺された事件 母は風化に危機感 国内の事件・事故 殺人事件 裁判 裁判員裁判 少年院 福岡市 福岡県 時事ニュース 共同通信 2020年に福岡の商業施設で女性が刺殺された事件 母は風化に危機感 2025年8月28日 19時42分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2020年に福岡市中央区の商業施設で女性が刺殺された事件 発生から5年となった28日、母親が弁護士を通じてコメントを出した 救済が進まないまま事件が風化しているとの危機感から公表したという 記事を読む おすすめ記事 パドレス・松井裕樹が2回パーフェクト 50発到達ローリーも抑える 直近7試合は防御率1.04 2025年8月26日 16時0分 MUCC、＜メンバー完全プロデュース生誕公演＞のYUKKE生誕公演は“La’Mucc”との対バン 2025年8月27日 21時0分 「とっても嬉しい！」芳根京子、最優秀主演女優賞受賞で思わず小躍り！？ 同ドラマで他５部門受賞 2025年8月23日 16時20分 鷹、まさかの満塁弾許す 相次ぐ失策→ボイトが豪快HR…日ハムと0.5G差、負ければ首位交代も 2025年8月26日 19時49分 「ポケモンローカルActs 推しポケモンぬいぐるみ」カイリュー・ヤドン・ヌオー3種が9月5日より一般発売決定 2025年8月25日 12時44分