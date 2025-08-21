国土交通省国土交通省は21日、北海道の稚内空港で20日午前、滑走路上から鳥を取り除くための車両が退避している際に、札幌発稚内行き全日空4841便ボンバルディアDHC8―400型機が着陸したと明らかにした。同省は21日、事故につながりかねない重大インシデントに認定。運輸安全委員会は航空事故調査官2人を指名した。国交省や全日空によると、4841便は全日空グループのANAウイングスが運航。午前11時20分ごろ、稚内空港に着陸し