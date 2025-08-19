ボルシアMGの福田師王に、9月1日までとなっている夏の移籍市場を利用して他クラブに移籍する可能性が浮上している。福田は2023年3月に神村学園を卒業し、そのままボルシアMGに入団。セカンドチームを経て2024年1月にトップチームに昇格し、翌2025年1月に行われた第17節ヴォルフスブルク戦でブンデスリーガ初ゴールを記録していた。しかし、その後トップチームでは十分な出場機会が得られず、試合経験はセカンドチームの公式戦で積