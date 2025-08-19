メキシコ、イタリアでの4年を経て、フランスのレフティーアタッカーがリーグ・アンに戻ってきた。今夏ウディネーゼを離れ、フランス1部のRCランスと契約を結んだのは32歳のフランス人FWフロリアン・トヴァンだ。トヴァンといえばマルセイユで長く活躍したアタッカーで、当時は右サイドバックに入っていた酒井宏樹と縦のコンビを形成していたのが印象的だった。そんなトヴァンは2021年にマルセイユを離れ、メキシコのティグレスへ移