映画館の「yogibo（ヨギボー）シート」がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】これは快適！噂のヨギボーシート「映画館の座席ヨギボーだったんだけどwww」とその模様を紹介したのはSNSで”映画あるある“や映画館のことについて発信しているmaiさん（@mai2004_cine）。TOHOシネマズ ららぽーと福岡（福岡市博多区）で2022年のオープン以来導入されている日本初のヨギボーのビーズソファー付きシート。通常より200円多く払うだ