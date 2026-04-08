4月10日、シリーズ第29弾となる劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が公開初日を迎える。全国10都道府県25劇場では午前0時からの「限界突破！風の世界最速上映」も実施され、深夜にもかかわらず多くのファンが詰めかけるだろう。そんな中、映画とともに大きな注目を集めているのが、限定で販売される『ターボエンジン付きスケートボード型ポップコーンボックス』である。【写真】「弁当箱じゃねぇか！笑」コナン君のスケ