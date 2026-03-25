俳優の本田翼（33）が23日、自身のインスタグラムを更新。“変装なし”で東京ディズニーシーを満喫する写真を大量投稿した。【写真多数】「天使が下界に降臨してる!!」“変装なし”でディズニーシーを満喫する写真を披露した本田翼投稿では「#東京ディズニーシー」とハッシュタグを添え、園内での様子を複数枚アップ。アラビアンコーストを背景にした写真や、メリーゴーラウンドを楽しむ姿、耳付き帽子をかぶったリラックスコ