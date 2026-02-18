2月16日、元モーニング娘。でアーティストの田中れいなが、自身のTikTokを更新。3日間の食事風景を映した動画を公開し、注目を集めている。「3日間何を食べているか記録を撮ってみました ご飯ってよりお菓子（間食？）ばっかりですがwよくなに食べてるの？！って聞かれるのでぜひ見てください」こうつづった田中は、3日間の食事の様子を公開。1日めは、朝にロイズのポテトチップチョコレートを3分の1ほど食べて、スターバ