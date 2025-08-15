◆米マイナー３Ａオクラホマシティー―アルバカーキ（１４日、米オクラホマ州オクラホマシティー＝チカソーブリックタウンボールパーク）右肩痛のため６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしているドジャース・佐々木朗希投手（２３）が１４日（日本時間１５日）、傘下３Ａオクラホマシティーの一員として本拠地・アルバカーキ戦に先発。９７日ぶりの実戦登板は予定の３回を投げ切れず、２回０／３を６安打３失点で降板した。防