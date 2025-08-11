リヴァプールに所属するオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクは今夏の移籍市場で攻撃陣にさらなる補強を望んでいるようだ。10日、イギリスメディア『talkSPORT』が伝えている。2025−26シーズンの開幕を告げるコミュニティ・シールドが10日に行われ、昨季プレミアリーグ王者のリヴァプールはFAカップ王者のクリスタル・パレスと対戦。2−2で90分を終えると、そのまま迎えたPK戦を2−3で敗れて、今シーズン最初のトロフィ