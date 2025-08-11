RAV4姉妹車「ワイルドランダー」、フルモデルチェンジへトヨタ「RAV4」の姉妹車「ワイルドランダー」がまもなくフルモデルチェンジすることが判明しました。いったいどのようなクルマなのでしょうか。新型「ワイルドランダー」（画像：中華人民共和国工業情報化部（通称：工信部））【画像】超カッコいい！ これが「新型ワイルドランダー」です！（30枚以上）1994年に誕生したRAV4は5ナンバーサイズの小型クロスオーバーSUV