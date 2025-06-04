「世界一かわいい」の声にも納得！ YouTubeチャンネル「jmorrowbel」では、三毛のマンチカン子猫ときょうだいたちが過ごす様子が配信され、動画のコメント欄には「信じられないほどの天使！」「かわいさでもん絶した」の声が続出しました。きょうだいたち「何してるのニャ？」注目を集めたのは「calico Munchkin kitten and littermates 4-22-12.MP4」という動画。三毛のマンチカンの子猫が、小屋の縁でちょこまかと動き回って