Í½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡Ö¥à¥«¥Ç¤Ë³ú¡Ê¤«¡Ë¤Þ¤ì¤Æ¿ôÆüÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤¬¡¢X¤Ç¹ç·×900°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤áÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿ºî¼Ô¤ÎÂ­¤Ë¡¢ÆÍÁ³·ãÄË¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶Ã¤¤¤ÇÂ­¸µ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÂç¤­¤Ê¥à¥«¥Ç¤Î»Ñ¤¬¡£¥à¥«¥Ç¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¬¤«¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÂÐ½èË¡¤òÄ´¤Ù¤Æ¼Â¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÆÉ¼Ô¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´°¼£¤Ë2½µ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿