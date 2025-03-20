日本時間３時００分に米FRB政策金利(FOMC)（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 FRB政策金利(FOMC)（3月）03:00 予想4.5%前回4.5%（上限金利) 予想4.25%前回4.25%（下限金利)