³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¡¼¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ØX-girl¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¬¡¼¥ë¡Ë¡Ù¤ÈDAZN¤Ï4Æü¡¢3·î8Æü¤Î¹ñºÝ½÷À­¥Ç¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½÷»Ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëStatement Wear¤òÀ©ºî¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£DAZN¡ßX-girl Statement Wear¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë2019Ç¯¤Î³«Ëë½éÇ¯ÅÙ¤è¤êÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡ÖWE¥ê¡¼¥°¡×¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡ØX-girl¡Ù¡£2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï6¥¯¥é¥Ö¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à