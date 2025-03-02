[3.1 オランダ・エールディビジ第24節](スタディオン・フェイエノールト)※29:00開始<出場メンバー>[フェイエノールト]先発GK 22 ティモン ヴェレンロイターDF 3 T. BeelenDF 11 Q. HartmanDF 26 G. ReadDF 33 ダヴィド ハンツコMF 5 G. SmalMF 14 Igor PaixãoMF 17 L. IvanušecMF 23 A. Hadj MoussaMF 28 O. TarghallineFW 19 J. Carranza控えGK 21 P. AndreevGK 39 L. BossinDF 16 ウーゴ・ブエノDF 20 J. Mitch