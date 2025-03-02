フェイエノールトvsNEC スタメン発表
[3.1 オランダ・エールディビジ第24節](スタディオン・フェイエノールト)
※29:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 11 Q. Hartman
DF 26 G. Read
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 5 G. Smal
MF 14 Igor Paixão
MF 17 L. Ivanušec
MF 23 A. Hadj Moussa
MF 28 O. Targhalline
FW 19 J. Carranza
控え
GK 21 P. Andreev
GK 39 L. Bossin
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 20 J. Mitchell
DF 43 J. Plug
DF 48 D. Giersthove
MF 25 S. 't Zand
MF 68 T. Kraaijeveld
FW 31 S. Carrillo
FW 38 イブラヒム・オスマン
FW 49 Z. Redmond
監督
ファン・ペルシロビン
[NECナイメヘン]
先発
GK 22 R. Roefs
DF 2 ブライアン ペレイラ
DF 5 トーマス・ウーワイアン
DF 17 ブラム・ナイティンク
DF 24 C. Verdonk
MF 6 M. Hoedemakers
MF 10 S. Hansen
MF 25 S. Ouaissa
MF 32 V. van Crooij
MF 71 D. Proper
FW 30 ブライアン・リンセン
控え
GK 1 S. van Gassel
GK 31 R. Janse
DF 19 L. Lyratzis
MF 8 A. Darelas
MF 20 ラッセ シェーネ
MF 33 Y. Sbai
FW 9 塩貝健人
FW 11 B. Önal
FW 14 L. Olden Larsen
FW 18 小川航基
監督
メイヤーロジエル
※29:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 11 Q. Hartman
DF 26 G. Read
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 5 G. Smal
MF 14 Igor Paixão
MF 17 L. Ivanušec
MF 23 A. Hadj Moussa
FW 19 J. Carranza
控え
GK 21 P. Andreev
GK 39 L. Bossin
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 20 J. Mitchell
DF 43 J. Plug
DF 48 D. Giersthove
MF 25 S. 't Zand
MF 68 T. Kraaijeveld
FW 31 S. Carrillo
FW 38 イブラヒム・オスマン
FW 49 Z. Redmond
監督
ファン・ペルシロビン
[NECナイメヘン]
先発
GK 22 R. Roefs
DF 2 ブライアン ペレイラ
DF 5 トーマス・ウーワイアン
DF 17 ブラム・ナイティンク
DF 24 C. Verdonk
MF 6 M. Hoedemakers
MF 10 S. Hansen
MF 25 S. Ouaissa
MF 32 V. van Crooij
MF 71 D. Proper
FW 30 ブライアン・リンセン
控え
GK 1 S. van Gassel
GK 31 R. Janse
DF 19 L. Lyratzis
MF 8 A. Darelas
MF 20 ラッセ シェーネ
MF 33 Y. Sbai
FW 9 塩貝健人
FW 11 B. Önal
FW 14 L. Olden Larsen
FW 18 小川航基
監督
メイヤーロジエル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります