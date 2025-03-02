[3.1 オランダ・エールディビジ第24節](スタディオン・フェイエノールト)

※29:00開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 3 T. Beelen

DF 11 Q. Hartman

DF 26 G. Read

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 5 G. Smal

MF 14 Igor Paixão

MF 17 L. Ivanušec

MF 23 A. Hadj Moussa

MF 28 O. Targhalline

FW 19 J. Carranza

控え

GK 21 P. Andreev

GK 39 L. Bossin

DF 16 ウーゴ・ブエノ

DF 20 J. Mitchell

DF 43 J. Plug

DF 48 D. Giersthove

MF 25 S. 't Zand

MF 68 T. Kraaijeveld

FW 31 S. Carrillo

FW 38 イブラヒム・オスマン

FW 49 Z. Redmond

監督

ファン・ペルシロビン

[NECナイメヘン]

先発

GK 22 R. Roefs

DF 2 ブライアン ペレイラ

DF 5 トーマス・ウーワイアン

DF 17 ブラム・ナイティンク

DF 24 C. Verdonk

MF 6 M. Hoedemakers

MF 10 S. Hansen

MF 25 S. Ouaissa

MF 32 V. van Crooij

MF 71 D. Proper

FW 30 ブライアン・リンセン

控え

GK 1 S. van Gassel

GK 31 R. Janse

DF 19 L. Lyratzis

MF 8 A. Darelas

MF 20 ラッセ シェーネ

MF 33 Y. Sbai

FW 9 塩貝健人

FW 11 B. Önal

FW 14 L. Olden Larsen

FW 18 小川航基

監督

メイヤーロジエル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります