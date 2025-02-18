2026年に愛知県と名古屋市で共催するアジア大会とアジアパラ大会の組織委員会は18日、公式アンバサダーにいずれも愛知県出身のタレント大久保佳代子さん、俳優武井咲さん、俳優松平健さんの3人と、男性アイドルグループ「INI」を決定したと発表した。今後、大会関連イベントへの出演や、公式交流サイト（SNS）などでの情報発信を依頼する。大村秀章会長は記者会見で、県出身で好感度が高い著名人に依頼したと説明。「アンバサ