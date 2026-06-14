6月13日、俳優の黒沢年雄が自身の公式Amebaブログ『クロちゃん』を更新。6月9日に肺炎のため亡くなった女優・タレントの中村玉緒さんへの追悼の思いをつづるなかで、俳優・松平健の献身的な支えについて明かし、注目を集めている。黒沢は『松平健さんの素晴らしさ』と題した記事を投稿。ブログ内で特筆したのが、松平の存在だった。「中村さんは近年、介護施設で生活していたと報じられています。黒沢さんはブログのなかで、松