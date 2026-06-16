俳優の松平健さん（72）が16日、肺炎のため86歳で亡くなった中村玉緒さんの通夜に参列し、玉緒さんとのエピソードを語りました。松平さんは、玉緒さんの夫で俳優の勝新太郎さんに指導を受けたほか、玉緒さんとも時代劇や舞台で共演するなど、公私にわたって親交がありました。松平さんは「デビュー以来すごく勝先生の奥様としてすごく温かく接していただいて。『暴れん坊将軍』の“吉宗の生母のお由利の方”という役をやっていただ