俳優・黒沢年雄が１３日、ブログを更新し、今月９日に肺炎のため８６歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんを最後まで援助した松平健を称賛した。黒沢は「中村玉緒さんが死去された。勝新太郎さんとは映画御用牙で共演以来公私ともにお付き合いさせて頂きました…玉緒さんとは挨拶程度のお付き合いでした」とつづった。続けて「勝新さんが逝去以来の玉緒さんは、さんまさんの番組でブレーク…生活も順調だと思ってましたが，身内