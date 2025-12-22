ファミリーマートと「マツケン」こと松平健さんがコラボレーションした「ファミマツケン」を開催！年賀状にぴったりな松平健さんのブロマイドや、対松平健さんと「ハローキティ」の豪華コラボレーショングッズの販売などが実施されます☆ ファミリーマート「マツケン（松平健）」コラボレーション「ファミマツケン」  キャンペーン開始日：2025年12月22日（月）より順次開催店舗：全国のファミリーマート店舗 