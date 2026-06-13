俳優の黒沢年雄（82）が13日に、自身のブログを更新。12日に俳優の中村玉緒さんが肺炎のため9日に死去したと伝えられたことを受け、玉緒さんの晩年を支えた俳優の存在について明かした。【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿黒沢は「松平健さんの素晴らしさ。」と題してブログを更新すると、「中村玉緒さんが死去された。勝新太郎さんとは映画御用牙で共演以来公私ともにお付き合いさ