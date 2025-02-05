◆年末年始の食べ過ぎを薬膳でリセット！胃腸をいたわりスッキリ過ごそう【漢方スクール講師監修】題字／そばまる興味はあるけどなかなか手を出せなかったり、難しそうに感じたり…。そんな事柄について、その道のプロに教えてもらうこの記事。今回は「薬膳」について、薬日本堂漢方スクール講師の齋藤友香理先生に教えてもらいました。日常生活に簡単に取り入れられるヒントが盛りだくさん。いつもより食べ過ぎてしまった年末年始