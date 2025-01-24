◆六本木ヒルズ森タワー高層階のいちご×チョコレートアフタヌーンティー。驚きの6段スタンドで登場六本木ヒルズ森タワー52階「THE SUN & THE MOON」にて、旬のいちごとチョコレートをテーマにした「ストロベリー×チョコレート アフタムーンティー」が、2025年2月28日（金）まで開催中。ハートが飾られた6段スタンドに並ぶのは、ピンクカラーで統一されたストロベリー×チョコレートスイーツ、そしてフレンチならではのいちご